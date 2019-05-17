Глава Новоульяновска не рассматривает воду в качестве причины вспышки инфекции в городе

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев считает, что вода не могла стать причиной вспышки инфекции в городе. Такое мнение он высказал в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Я думаю, что вода быть не может (причиной вспышки) по одной простой причине - у нас абсолютно все населенные пункты муниципального образования город Новоульяновск подпитаны из одной трубы. В самом городе у нас проживают 15 тыс. 400 человек, обратившихся в больницу - 37. Если бы это была вода, то было бы максимальное количество людей, которое обратилось с такими симптомами", - сказал он.