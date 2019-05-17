Глава Новоульяновска не рассматривает воду в качестве причины вспышки инфекции в городе

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев считает, что вода не могла стать причиной вспышки инфекции в городе. Такое мнение он высказал в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Я думаю, что вода быть не может (причиной вспышки) по одной простой причине - у нас абсолютно все населенные пункты муниципального образования город Новоульяновск подпитаны из одной трубы. В самом городе у нас проживают 15 тыс. 400 человек, обратившихся в больницу - 37. Если бы это была вода, то было бы максимальное количество людей, которое обратилось с такими симптомами", - сказал он.
По словам Деникаева, в большинстве случаев заболевшие проживали на одной улице - Заводской и части Комсомольской. "Если в доме заболел ребенок, потом заболевает в этой же семье на следующий день еще один ребенок, потом папа или мама, это говорит о том, что это не вода", - считает глава муниципального образования.
По последним данным министерства здравоохранения региона, признаки инфекции выявлены у 34 человек, в том числе 27 детей. Состояние пациентов разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.
Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске Ульяновской области - ремонтные работы на водопроводе. Ведомство направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе.