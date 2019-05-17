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Судебным приставам хотят придать отдельный правовой статус среди госслужащих

Речь идет "о сообщении трем категориям приставов" специального правового статуса, отметил министр юстиции РФ Александр Коновалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Судебным приставам трех категорий будут присваивать специальный правовой и социальный статус. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на брифинге в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

"Речь идет о сообщении трем категориям приставов - по обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознавателям и приставам-исполнителям - специального правового статуса, в том числе специального социального статуса, не того статуса общей гражданской службы, которым они сейчас обладают", - сказал Коновалов.

Ранее был внесен в правительство законопроект "О судебных приставах и порядке прохождения службы на должности судебного пристава", но с этого года начали разрабатывать новый "Об органах принудительного исполнения РФ и порядке прохождения службы в указанных органах". По словам Коновалова, этот законопроект - очередной итог давней инициативы. В будущем также будут рассмотрены как возможности, так и обязанности тех, кто будет носить этот специальный статус. "Соответственно, ожидается очень серьезное повышение качества их работы", - сказал министр.

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