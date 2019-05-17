Развитие туризма на Северном Кавказе обсудили на форуме во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Туристическая отрасль на Северном Кавказе имеет высокий потенциал благодаря климату и ландшафту, однако для ее развития необходима господдержка и новые идеи от общественности и бизнеса. К такому мнению пришли участники форума Общественной палаты РФ "Сообщество", который впервые прошел во Владикавказе.

"Северный Кавказ - это то место, где гигантский потенциал развития туризма, где отрасль действительно может стать значимой в народном хозяйственном отношении, которая может дать рабочие места, налоги и повышение качества жизни людей. Именно Северный Кавказ - центр развития туризма в РФ, как мне кажется, но сделано для этого пока, мягко говоря, недостаточно. Нам нужны предложения от общественности, от бизнеса, от тех, кто обладает большим опытом в туристической сфере", - сказал секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

Карта культурных брендов

В ходе дискуссий начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя напомнил о федеральных субсидиях, которые ежегодно выделяются туроператорам для привлечения туристов. Однако осваивается лишь их небольшая часть.

"У нас есть 926 постановление правительства РФ, по которому любой туроператор может получить за каждого человека, которого они привозят в республику, от 2 до 5 тыс. рублей - это за тех, кто остается больше трех дней здесь. Между тем из 320 млн рублей, которые были выделены в прошлом году, только 60 млн рублей освоено", - сказал Куделя. Он призвал регионы активнее пользоваться механизмом поддержки и сформировать пул туроператоров.

Для развития туризма не только на Северном Кавказе, но и по всей стране в настоящее время ведется работа по созданию национальной карты локальных культурных брендов. Как сообщил председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов, по каждому региону на карте будет открываться специальный символ с подробной геолокацией, при клике на него высветится подробная информация об объекте с фотоматериалами.

На карте будет отражена информация о поселениях, городах, культурных сооружениях и комплексах, природных объектах, которые упоминаются в легендах, песнях, а также о традициях, обрядах, промыслах, выдающихся людях.

Председатель комитета Республики Северная Осетия по туризму Заур Кодзаев предложил включить в карту самый высокогорный водопад в Европе - Большой Зейгалан, который расположен неподалеку от Владикавказа, самый высокогорный монастырь в России - Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Фестиваль осетинских пирогов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, в свою очередь, выделил Северную Осетию как один из перспективных регионов для развития внутреннего туризма с точки зрения безопасности, географии и культуры.

"Северная Осетия - это один из самых перспективных регионов для развития внутреннего туризма с точки зрения безопасности, географии, культуры. Здесь мы видим много предметов народных промыслов, а это один из центров притяжения нашего туриста", - сказал депутат.

Начальник управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Владимир Гуник рассказал, что в настоящее время в Минэкономразвития рассматриваются документы по выделению субсидий на развитие инфраструктуры на курорте "Горная Дигория" в Северной Осетии.

Вместе с тем, по мнению Фадеева, в Северной Осетии слабо развит событийный туризм и одним из беспроигрышных вариантов станет, к примеру, фестиваль осетинских пирогов, так как это самый крупный гастрономический бренд региона. Как рассказал ТАСС начальник управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Владимир Гуник, фестиваль будет способствовать привлечению туристов в республику в случае его проведения в начале туристических сезонов.

Глава республики Вячеслав Битаров считает, что в регионе "надо проводить такие мероприятия в рамках всей России, а может быть и выйти на международный уровень". "Наши пироги не уступают итальянской пицце и другим национальным блюдам. Будем продвигать эту идею, это необходимо делать", - сказал Битаров, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также отметил, что в настоящее время идет работа по регистрации бренда "осетинские пироги" для сохранности рецептуры. Уже зарегистрирован за республикой бренд "осетинский сыр".

О форуме

Форум Северо-Кавказского федерального округа "Сообщество" прошел 17 мая во Владикавказе. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников для развития гражданского общества в регионах.

По итогам форумной кампании в регионах будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.