Первый горный информационный центр для туристов появится в Северной Осетии до конца лета

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Информационный центр для туристов впервые появится в высокогорном национальном парке "Алания" Северной Осетии до конца лета. Об этом сообщила ТАСС замдиректора нацпарка "Алания" по экологическому просвещению и туризму Альбина Газдарова.

"Мы планируем до конца лета открыть первый информационный центр для туристов на территории национального парка. Это будет первый подобный центр, созданный непосредственно в горах. Сейчас в здании завершаются ремонтные работы, будем наполнять его полезной для туристов информацией", - сказала Газдарова.

В информационном центре туристы смогут ознакомиться с деятельностью национального парка, с маршрутами, которые в нем созданы, с правилами поведения на его территории. Посетители смогут получить информацию о флоре, фауне нацпарка, о достопримечательностях.

В перспективе планируется создать визит-центр с этнографическим музеем, пунктами питания, парковкой, гостевыми домами.

"У нас действуют правила регламентированного посещения и, согласно полученным заявкам, ежегодно национальный парк посещает порядка 9 тыс. туристов. Благодаря информационному центру мы планируем увеличить турпоток, облегчить перемещение туристов по национальному парку", - отметила Альбина Газдарова.

Национальный парк "Алания" был основан в 1998 году в Ирафском районе Северной Осетии - Алании и является одним из самых молодых в России. Минимальная высота его территории - 1350 м над уровнем моря, максимальная - 4646 м. Здесь обитает множество краснокнижных животных, в его охранной зоне сохранились аланские катакомбы, пещеры с многочисленным палеозоологическим материалом, водопады, ледники.