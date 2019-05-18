Около 2,6 млрд рублей направят на решение проблем репатриантов в Крыму в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют в 2019 году направить около 2,6 млрд рублей на улучшение условий жизни для крымчан, семьи которых в 40-х годах ХХ века были депортированы из региона и только спустя несколько десятилетий смогли вернуться на родину. Об этом говорится в заявлении главы Крыма Сергея Аксенова ко Дню памяти жертв депортации, которое в субботу было предоставлено журналистам.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

"Сегодня памятная и скорбная дата нашей истории - 75 лет назад началась массовая депортация народов Крыма, жертвами которой в мае и июне 1944 года стали крымские татары, греки, болгары, армяне <...> После воссоединения Крыма с Россией историческая справедливость была окончательно восстановлена. Указ нашего президента России Владимира Владимировича Путина от 21 апреля 2014 года "О реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" стал важной основой государственной национальной политики в регионе. В текущем году на эти цели [решение проблем репатриантов] запланировано около 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Госкомитете республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан ТАСС сообщили, что вопросы, связанные с репатриантами, впервые начали решаться с воссоединения Крыма с Россией. В частности, в Крыму в этом году планируется завершение строительства четырех детсадов на 1040 мест, четырех многоквартирных жилых домов на 500 квартир, общеобразовательной школы на 600 мест, 17 км сетей водоснабжения, 8,9 км сетей электроснабжения.

Работа по укреплению межнациональных отношений в Крыму ведется по различным направлениям.

"За пять лет построены важные социальные объекты, десятки километров сетей электро-, газо- и водоснабжения в местах компактного проживания представителей реабилитированных народов. Сотни семей обеспечены бесплатным жильем или получили материальную помощь на завершение индивидуального жилищного строительства. Тысячи граждан пользуются мерами социальной поддержки, которые российские законы предусматривают для лиц, пострадавших от политических репрессий. Изданы десятки наименований книг на языках реабилитированных народов Крыма, оказывается поддержка национально-культурным автономиям и национальным средствам массовой информации", - уточнил глава региона.

Он также напомнил, что в республике идет строительство соборной мечети, которая будет самой большой в Восточной Европе. "Напомню, что при Украине этот вопрос не решался на протяжении многих лет", - подчеркнул глава Крыма.

Траурные мероприятия

Траурное мероприятие прошло в Бахчисарайском районе на станции Сирень, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с депортированными крымскими татарами. На этом месте в настоящее время возводится мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв депортации народов Крыма.

Руководство Крыма, представители мусульманского и православного духовенства, национально-культурных обществ республики возложили цветы к установленному на строящемся мемориальном комплексе вагону-теплушке. Цветы и венки были возложены также к мемориалам и памятным знакам, возведенных в память о жертвах тех трагических дней.

В рамках траурных мероприятий в храмах всех основных конфессий в единый час в 12:00 мск прошел молебен в память о жертвах депортации и мире на крымской земле. Вечером на центральной площади им. В. И. Ленина в Симферополе состоится акция "Зажги огонь в своем сердце".

Главная мечеть

Зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщил журналистам, что главную соборную мечеть Крыма планируется открыть 21 апреля 2020 года. По его словам, открытия мечети крымские татары ждали 30 лет и обращались к властям, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, но помощь получили только после воссоединения Крыма с Россией.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадырваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года.

О депортации из Крыма

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев.

В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.