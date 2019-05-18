Почти 2 млн человек приняли участие в неделе финансовой грамотности

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около 2 млн человек приняли участие в V Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом сообщил журналистам в субботу директор Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РФ Андрей Бокарев на Семейном финансовом фестивале.

Мероприятия недели проводились во всех регионах страны с 17 по 24 апреля, однако подведение итогов было перенесено на 18 мая в связи с майскими праздниками.

"Подводя итоги пятой юбилейной недели, хочется отметить, что в целом по стране прошло более 41 тыс. мероприятий, в которых приняли участие почти 2 млн человек из 85 субъектов РФ", - сказал Бокарев. Лидерами по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели, стали Башкортостан, Ставропольский край и Волгоградская область, указал он. Только в Москве провели более 570 мероприятий, а число участников превысило 25 тыс. человек.

"Для нас принципиально важно, что растет активность и вовлеченность новых регионов, не только регионов непосредственно участников, но и тех, где до сегодняшнего дня, мероприятия, проводимые под эгидой Министерства финансов, были не так заметны", - подчеркнул директор департамента.

Как отметил представитель Минфина, участников мероприятий по повышению финансовой грамотности в этом году особенно интересовала тема пенсионных накоплений. "В этом году мы у себя фиксировали повышенную заинтересованность вопросами пенсионных сбережений, пенсионных накоплений, вопросами, связанными с защитами прав потребителя финансовых услуг", - отметил Бокарев.

Семейный финансовый фестиваль - первое в России мероприятие, которое направлено на повышение финансовой грамотности всей семьи, которое проводится дважды в год при поддержке Минфина РФ. В рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы, финансовая игротека, квесты и командные интеллектуальные игры.

Семейный финансовый фестиваль является частью международного события Global Money Week, ежегодно объединяющего более 7 млн детей из 137 стран.