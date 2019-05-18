Сторонники "новой церкви" Украины захватили еще один храм канонической УПЦ

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Товтры Черновицкой области.

Захват произошел при содействии полиции, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на протоиерея Иоанна Радула.

"18 мая, представители полиции, образовав живой коридор к двери Свято-Успенского храма УПЦ села Товтры Черновицкой области, обеспечили активистам ПЦУ возможность срезать замки на дверях храма и захватить его", - говорится в сообщении, размещенном на сайте отдела.

По словам протоиерея, захват произошел на основании "рейдерского распоряжения" и.о. председателя Черновицкой Областной госадминистрации Михаила Павлюка, который незаконно перерегистрировал общину УПЦ на "общество ПЦУ".

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.