Опрос: большинство японцев поддерживает желание Абэ встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей 61,2% японцев положительно относятся к намерению премьер-министра страны Синдзо Абэ провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного агентством Kyodo.

При этом 30,2% граждан негативно оценивают такое желание главы правительства. Согласно данным исследования, рейтинг поддержки кабинета министров Японии за последний месяц незначительно опустился и сейчас находится на уровне 50,5%. Еще 36,2% не поддерживают политику правительства.

Также опрос показал, что большинство японцев (57,6%) выступают против планов властей с октября этого года повысить потребительский налог с 8% до 10%. В то же время около трети граждан положительно оценивают такую реформу.

Исследование проводилось 18 и 19 мая по стационарным и мобильным телефонам по методу случайной выборки. Информации о количестве участников не приводится.

Ранее Абэ неоднократно заявлял, что хочет провести личную встречу с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, чтобы добиться прогресса в решении проблемы похищенных северокорейской разведкой японских граждан.