Более 200 млн рублей "дальневосточной субсидии" направят на ремонт медучреждений в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Бурятия получит в 2019 году более 200 млн рублей "дальневосточной субсидии" на открытие новых и ремонт работающих медицинских учреждений. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в министерстве здравоохранения республики.

В начале ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

"В 2019 году Бурятия получит 209,2 млн рублей так называемой единой дальневосточной субсидии на мероприятия в сфере здравоохранения. На эти средства будет произведен капитальный ремонт восьми медучреждений, новые амбулатории откроются в селе Романовка отдаленного Баунтовского эвенкийского района и в отдаленном районе Тулунжа города Улан-Удэ", - сообщили в Минздраве.

Ремонт проведут в участковой больнице поселка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе, он находится в 160 км от райцентра. "Больница не ремонтировалась более 10 лет, сегодня это медучреждение обслуживает более 4 тыс. человек, - пояснили в министерстве. - Капитальный ремонт позволит не только улучшить условия пребывания там пациентов, но и оптимизировать коммунальные расходы".

Также ремонт планируется в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко - в двух корпусах и в здании хирургического корпуса. "Около 50 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт городской больницы №4 в Улан-Удэ, которая не ремонтировалась со дня ввода в эксплуатацию в 1937 году. После всех работ там, в более комфортных условиях, медпомощь смогут получать около 50 тыс. жителей Улан-Удэ, - уточнили в Минздраве Бурятии. - Еще 7,7 млн рублей пойдет на капремонт в здании детской поликлиники горбольницы №4, кроме того, ремонт планируется произвести в Селенгинской районной больнице, ее здание не обновлялось с 1966 года".

В марте 2019 года подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила план социального развития центров экономического роста, согласно которому Бурятии выделена единая субсидия в 6 млрд рублей. Эти средства республика получит на строительство, реконструкцию и модернизацию 74 социальных объектов. Почти половина мероприятий - это строительство и капитальный ремонт 36 общеобразовательных учреждений. Еще 13 мероприятий - по линии спортивных объектов.