Более 2 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 2 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек. Случаи заражения клещевым боррелиозом и вирусным энцефалитом единичны, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2 млн человек, планируется привить более 3,1 млн человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, число обращений к медикам по поводу укусов клещей в настоящее время не превышает стандартные для этого времени показатели. "Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом в 2019 году", - добавили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в большинстве регионов страны уже проводится акарицидная (противоклещевая) обработка территорий. На данный момент обработано более 60 тыс. га территорий, всего же планируется провести обработку против клещей на площади 350 тыс. га.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти. Клещевой боррелиоз вызывается бактериями рода Borrelia. Его первоначальные симптомы сходны с энцефалитом. При неправильном лечении, в том числе антибиотиками, заболевание может вызвать артрит, новообразования на коже, поражения печени и мозга.