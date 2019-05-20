Генсек ООН заявил, что Тихий океан может быть отравлен радиоактивными отходами

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Существует опасность отравления Тихого океана радиоактивными отходами, образовавшимися в результате ядерных испытаний, которые проводили США в 1946-1958 годах. Об этом заявил на встрече со студентами в Суве - столице островного государства Фиджи - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"У меня недавно была встреча с президентом Маршалловых Островов [Хильдой Хайни], она серьезно обеспокоена тем, что существует риск утечки отходов радиоактивных веществ, которые там захоронены", - приводит его слова Agence France-Presse (AFP).

Гутерриш имел в виду захоронение примерно 85 тыс. куб. м радиоактивных отходов под бетонным куполом, устроенное Соединенными Штатами в гигантском кратере, образовавшемся на островке Рунит (атолл Эниветок, Маршалловы острова) после ядерного испытания в мае 1958 года. Туда же были сброшены зараженная почва и радиоактивный пепел с ряда других островов, на которых Вашингтон взрывал ядерные и водородные боезаряды. Все эти отходы были залиты бетоном толщиной всего 45 см.

Как отмечает AFP, данное захоронение местные жители называют "ядерным гробом". В бетоне, десятилетиями подвергавшемся внешнему воздействию, образовались трещины, которые под влиянием сильных тропических циклонов будут лишь увеличиваться. Это, в свою очередь, может привести к полному разрушению купола и утечке радиоактивных отходов в океан, подчеркивает агентство.

"Мы все знаем, что Тихий океан стал местом проведения разрушительных ядерных испытаний, - отметил Гутерриш. - Последствия этого были очень драматичны в том, что касается здоровья людей и отравления океанских вод". Жители данного региона до сих пор нуждаются в помощи по устранению последствий ядерных испытаний, добавил генеральный секретарь.

С 1946-го по 1958 год Пентагон провел на Маршалловых островах 67 наземных, воздушных и подводных испытаний ядерного оружия - примерно по одному взрыву каждые два месяца.

В 1952 году на атолле Эниветок было произведено первое в мире испытание термоядерного оружия. А самым известным стало испытание под кодовым названием "Браво" на том же атолле 1 марта 1954 года, когда была взорвана водородная бомба мощностью 15 Мт, что в тысячу раз превысило мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Эти ядерные взрывы привели к тому, что несколько островов были буквально стерты с лица земли. Другие, по мнению международных экспертов, практически навсегда останутся непригодными для жизни из-за высоких уровней радиации. Согласно данным правительства Маршалловых Островов, уровень смертности там от рака - один из самых высоких в мире.