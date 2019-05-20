Минобрнауки призвало активнее готовить кадры в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ готово обсуждать изменение контрольных цифр приема в вузы, чтобы увеличить число кадров для сферы интеллектуальной деятельности, однако с соответствующей инициативой должны выступить регионы. Об этом сообщил в ходе конференции "Интеллектуальная собственность глазами молодежи" первый замглавы Минобрнауки РФ Григорий Трубников.

"Важным вопросом сегодня является подготовка кадров в сфере управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД). И мы готовы обсуждать контрольные цифры приема, чтобы отдельно уделять внимание специалистам в области патентной деятельности, в области управления правами на интеллектуальную деятельность. <…> Контрольные цифры приема формируются по тем цифрам, по тем потребностям, которые нам присылают регионы. И я считаю, что это вопрос к регионам", - сказал Трубников.

По его словам, особенно важно уделить внимание подготовке кадров в сфере интеллектуальной деятельности тем регионам, которые уже получили право создавать научно-образовательные центры. Таких регионов пять: Пермский край, Тюменская, Белгородская, Нижегородская и Кемеровская области.

"У тех регионов, которые участвуют в реализации мероприятий нацпроекта, в качестве KPI стоят сейчас патентные заявки, технологии и разработки, востребованные и взятые промышленностью. Регионы поставлены в условия, что нужно им об этом [подготовке кадров] задуматься", - добавил Трубников.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.