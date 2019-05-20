Лысаков считает спорной идею МВД о конфискации машин у пьяных водителей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал спорным предложение МВД России о конфискации автомобилей у водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

"Предложение спорное и не совсем понятное", - сказал Лысаков ТАСС.

В понедельник ТАСС сообщили в МВД, что в правительство РФ направлены предложения "относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения".

Лысаков отметил, что "такие предложения были, но все они были отклонены" депутатами. Кроме того, у него возник ряд вопросов по сути предложения МВД: "Если собственник не водитель? А если владелец автомашины юридическое лицо? Есть машины б/у, которые стоят $200, $300, $500, $1000, что в эквиваленте гораздо меньше уголовных штрафов за пьяное вождение. Тогда эта норма просто не будет работать, конфискация ничего не решит".

При этом Лысаков напомнил, что в последнее время была разработана целая серия законодательных актов, направленных на борьбу с пьянством за рулем. Это, в частности, принятый правительственный законопроект о приравнивании ответственности за оставления места ДТП к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также рассматриваемая в настоящее время инициатива об ужесточении наказания за совершение "пьяных" аварий с пострадавшими и жертвами.

"Они должны стать большим сдерживающим фактором, но пока окончательно еще не вступили в силу, еще нет статистики. Зачем тогда целый вал предложений по борьбе с пьянством?" - добавил он.