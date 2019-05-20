СМИ: Италия будет штрафовать суда, доставляющие спасенных мигрантов

РИМ, 20 мая. /ТАСС/. Итальянское правительство готовится ввести штрафы для судов, доставляющих на Апеннины спасенных в море мигрантов. Об этом сообщает в понедельник агентство ANSA со ссылкой на готовящийся к одобрению документ о мерах безопасности.

По данным агентства, где ознакомились с проектом нового указа, разработчиком которого выступило МВД и его глава вице-премьер Маттео Сальвини, предполагается, что штрафом в размере от €10 тыс. до €50 тыс. будут облагаться суда, повторно нарушающие распоряжение не доставлять мигрантов или высаживающие более 100 иностранцев. Кроме штрафа предусматривается конфискация судна. При этом норма не распространяется на военные корабли и другие итальянские некоммерческие суда "правительственного назначения".

В новом декрете, на принятии которого настаивает Сальвини, также еще больше ужесточаются антимиграционные нормы и условия выдачи вида на жительство. Специалисты ООН уже направили в Рим письмо с требованием "заблокировать принятие документа, поскольку он нарушает международное право и права мигрантов и беженцев". Сальвини обвинил в ущемлении интересов итальянцев "бюрократов, которые способствуют массовой миграции".

Ранее по настоянию Сальвини уже принимался декрет, ужесточающий миграционный режим. Кроме того, новый документ содержит еще целый ряд норм по обеспечению большей безопасности. В частности, предусматриваются карательные меры для зачинщиков беспорядков на стадионах и во время проведения футбольных матчей.

Стычка из-за мигрантов

Ранее Сальвини запретил заход в итальянские порты судам неправительственных организаций, как иностранных, так и итальянских, для осуществления высадки мигрантов, спасенных в Средиземноморье. Таким образом, он добился значительного снижения числа прибывающих нелегалов, пытающихся добраться до южных берегов Италии по морю.

Последний случай с высадкой 47 мигрантов на острове Лампедуза в воскресенье с судна Sea Watch 3 неправительственной организации из Германии привел к новому столкновению внутри правящей коалиции, в которую помимо "Лиги" Сальвини входит "Движение "5 звезд". Суть очередного конфликта заключается в том, что МВД не давало согласия на их высадку. Министерство инфраструктуры и транспорта, которое также ответственно за деятельность портов и возглавляется "пятизвездным" министром Данило Тонинелли, распорядилось конфисковать судно. В этом случае предполагается, что все находящиеся на борту должны его покинуть. Высадка мигрантов, которую в воскресенье демонстрировали различные телевизионные каналы в прямом эфире, вызвала недовольство Сальвини.

В связи с этим местные наблюдатели отмечают, что главный причиной новой стычки внутри правительства является то, что "Лига" и "Движение" выступают соперниками на выборах в Европарламент. Голосование, результат которого будет показателен спустя год после формирования нынешнего правительства, пройдет 26 мая.