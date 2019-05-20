Патриарх Кирилл надеется, что новые власти Украины оценят миротворческую роль УПЦ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что новые власти Украины будут сотрудничать с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) в миротворческом процессе, и пожелал успехов в нем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал на пасхальном приеме в понедельник в Министерстве иностранных дел РФ.

"Мы надеемся, что новоизбранный президент не повторит ошибок своего предшественника, и искренне желаем ему успехов в объединении и примирении украинского народа. Украинская православная церковь избегает любого рода политизации, она объединяет миллионы украинских граждан вне зависимости от их убеждений. Мы также надеемся, что ее колоссальный миротворческий потенциал будет востребован новыми властями Украины", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что прошедшие выборы показали бесперспективность политического использования религиозных проблем страны. "Недавние выборы на Украине показали, что украинский народ не одобряет спекуляции на религиозных факторах в политической жизни. Захваты храмов и незаконная ликвидация религиозных общин несколько затихли по окончании выборов, что еще раз указывает на искусственность этого процесса, который инспирировался предыдущей властью", - заявил он.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.