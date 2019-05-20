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Декларации о доходах чиновников

В Удмуртии 6 муниципальных депутатов решили уволиться после проверки прокуратуры

В их декларациях о доходах выявили нарушения

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Шесть депутатов поселений Сарапульского района Удмуртии подали заявления о сложении полномочий после проверки прокуратуры, выявившей нарушения в их декларациях о доходах. Об этом сообщает в понедельник районная прокуратура.

"Прокуратурой Сарапульского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверкой выявлены факты неуказания шестью депутатами поселений сведений об участии в юридических лицах, о получении доходов, а также о наличии в собственности транспортных средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства корреспондент ТАСС пояснили, что речь идет о депутатах трех муниципальных образований, но не уточнили, каких. "Депутаты Сарапульской городской думы в список нарушителей не попали", - добавил собеседник агентства.

По данным прокуратуры, один депутат уже ушел в отставку, "решения в отношении оставшихся будут приняты на ближайших сессиях советов депутатов".

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РоссияДекларации о доходах чиновниковУдмуртия
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