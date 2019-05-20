Около 45 тыс. туристов побывали в Калининградской области в период майских праздников

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Около 45 тыс. туристов выбрали Калининградскую область для отдыха в период майских праздников. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Всего в период с 1 по 12 мая этого года область посетили свыше 45 тыс. туристов, среди которых порядка 10% - иностранные граждане", - говорится в сообщении.

Аэропорт Храброво в этот период принял более 44 тыс. человек. По данным Калининградской железной дороги, число прибывших составило порядка 10 тыс. человек. Средняя продолжительность тура составляла 3-4 дня. Стоимость - с проживанием в гостинице три звезды, около 12 тыс. рублей на человека. Популярностью пользовались обзорные экскурсии по Калининграду и экскурсионные туры на Куршскую косу.

По информации отельеров, средняя загрузка гостиниц составила 77%. Стоимость стандартного двухместного номера в отеле - 4 500 рублей. Среди иностранцев зарегистрированы граждане Бразилии, Греции, Швейцарии, Дании, Республики Корея, Вьетнама.

Лидерами по посещаемости стали объекты Музея Мирового океана - 44,7 тыс., что почти в два раза больше чем в 2018 году (28 тыс. посетителей), Музей янтаря - 17,3 тыс. человек (2018 год - 13,7 тыс.), Калининградский областной историко-художественный музей - 12,5 тыс. человек, против 6,7 тыс. в 2018 году.

В 2018 году, в область приехали порядка 1 млн 520 тыс. туристов. В 2019 году власти прогнозируют рост потока на 8%. Годовой оборот отрасли, по оценкам регионального Министерства культуры и туризма, в 2018 году составил около 8 млрд рублей. Иностранный турист тратит в области около 18 тыс. рублей в сутки, российский - порядка 6 тыс. рублей.