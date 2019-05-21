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В России судей будут понижать в квалификационном классе за дисциплинарные проступки

Изменения вступают в силу с 1 сентября
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российских судей будут понижать в квалификационном классе в качестве дисциплинарного взыскания с сентября этого года. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Вводится новый вид дисциплинарного взыскания - понижение в квалификационном классе. Предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи", - сказал он.

По его словам, изменения вступают в силу 1 сентября 2019 года. Среди новшеств он также выделил обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний и автоматизированное распределение дел с учетом нагрузки и специализации судей.

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Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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