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Для соблюдения порядка в гражданских и арбитражных судах в РФ ограничат выступления сторон

Как отметил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, это является мерой реагирования на нарушение порядка в судебном заседании

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Время выступлений сторон в российских гражданских и арбитражных судах будет ограничено в целях обеспечения порядка в заседаниях. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"В целях обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь вводятся профессиональные представительства. В гражданском и арбитражном судопроизводстве вводятся новая мера реагирования на нарушение порядка в судебном заседании - это ограничение выступлений сторон", - сказал Лебедев.

По его словам, также будет унифицирован порядок рассмотрения заявлений об отводах.

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