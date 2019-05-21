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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

В сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтировали забор

Проход на территорию временно запрещен, место патрулирует наряд ППС
Во время демонтажа забора вокруг строительной площадки собора святой Екатерины в сквере на набережной городского пруда Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Во время демонтажа забора вокруг строительной площадки собора святой Екатерины в сквере на набережной городского пруда
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга демонтирован. Строителям осталось убрать оставшиеся столбы, на которых держалась конструкция, передает корр. ТАСС.

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

На месте продолжают работать строители, они складывают на землю части забора. На территорию проход пока запрещен, место патрулирует наряд ППС. Рабочие закапывают ямы, которые остались от столбов, подметают дорожки в сквере.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, решается в каком формате - референдума или опроса - будет исследоваться мнение горожан.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и с соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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