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Максимальная сумма иска по делам в упрощенном порядке в арбитраже выросла до 800 тыс. руб.

Для индивидуальных предпринимателей эта сумма теперь составляет 400 тыс. рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Максимальная сумма исковых требований организаций в арбитражные суды по делам в упрощенном порядке повышена до 800 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 400 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Максимальные суммы исковых требований сторон могут рассматриваться по делам в упрощенном порядке арбитражными судами, повышены для организаций с 500 до 800 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - с 250 до 400 тыс. рублей", - сказал Лебедев.

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Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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