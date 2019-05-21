Единый счет открыт для помощи пострадавшим в результате взрыва газа под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Благотворительный счет открыт для помощи семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. Об этом во вторник говорится на сайте администрации района.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел в ночь на 12 мая. В результате происшествия погибли двое - мужчина и ребенок 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице в стабильном состоянии.

"Для сбора средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Ленина, 35, поселок Чистоозерный открыт благотворительный счет", - говорится в сообщении.

Реквизиты счета для перечисления средств уже опубликованы на официальном сайте администрации Каменского района.

Ранее сообщалось, что взрыв обрушил кровлю здания на площади 50 кв. м. Повреждены семь квартир, три из которых разрушены. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, компенсации также предоставят пострадавшим и утратившим имущество жильцам.

Власти Каменского планируют в июне принять решение о восстановлении разрушенного взрывом бытового газа жилом доме или строительстве нового здания.