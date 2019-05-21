В Пскове открылась международная конференция, посвященная развитию приграничных территорий

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем" открылась во вторник в Пскове. Она посвящена вопросам о роли приграничных территорий для экспорта образования, привлечения бизнес-партнеров, участие в работе форума принимает заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова, передает корреспондент ТАСС.

"Пятнадцать стран-участников сегодня в этом мероприятии говорит о многом. Подобная научно-практическая конференция проводится впервые, надеюсь, что она будет интересной для всех участников. В мировой повестке обсуждаются цели устойчивого развития. Для сегодняшнего мероприятия важна цель - глобальное партнерство в интересах развития. У нас стоит задача - на основе анализа опыта, который имели наши предшественники, создавая ганзейский экономический союз, сделать мост в будущее, чтобы экономические связи налаживались и укреплялись", - сказала Бочарова в ходе церемонии открытия конференции.

Международная научно-практическая конференция "Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем" проходит в Пскове в течение трех дней, с 21 по 23 мая. Мероприятие организовано в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, в работе конференции принимают участие более 1,7 тыс. человек из 25 регионов России, а также из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Болгарии, Китая, Украины, Таджикистана, Киргизии, Эстонии, Германии, Польши и Белоруссии.

Среди участников форума - академик РАЕН Сергей Дятлов, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, президент партнерской сети университетов региона Балтийского моря Кари Хюппонен, а также заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов.