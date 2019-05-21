МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, почему устрицы не входят в рацион питания российских военнослужащих.

"ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сeйчас имeются в сeми разновидностях по дням нeдeли. Чтобы нe приeдался. Я, допустим, грeчку люблю, но чeрeз три дня она хоть кому надоeст. То жe самоe можно сказать про любой продукт: хоть про картофeль, хоть про устриц", - сказал Булгаков в интервью газете "Аргументы и факты".

На уточняющий вопрос о наличии устриц в армейских столовых замминистра ответил, что пока до этого не дошло. Булгаков отметил, что нормы довольствия не предусматривают устрицы, так как речь идет о скоропортящимся продукте.

Он рассказал, что питание военнослужащих зависит от интенсивности физических нагрузок, так как они разные у летчика, подводника или военнослужащего спецподразделений, который, например, выполняет задачи зимой в горах.

Замглавы Минобороны добавил, что энергетическая ценность базового пайка военнослужащего РФ является самой мощной - 4200 ккал в сутки.