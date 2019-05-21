Сотрудники ГИБДД в ближайшее время получат новую форму из более удобного материала

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники ДПС в ближайшее время получат новую форму, выполненную из более удобного материала. Об этом ТАСС сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"К нынешней форме есть претензии, в первую очередь, с точки зрения материала. В ней летом жарко, а зимой холодно. Когда у нее истечет срок носки, сотрудники получат форму из более удобного материала, который в полной мере будет отвечать условиям службы инспекторов ГИБДД", - сказал он.

По словам Черникова, для сотрудников Госавтоинспекции разработано два вида экспериментальной формы, которые проходят испытания.