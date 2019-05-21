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Путин 22 мая выступит на съезде независимых профсоюзов РФ и проведет совещание с кабмином

Основной темой встречи с правительством станут меры социальной поддержки инвалидов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 мая выступит на съезде независимых профсоюзов России и проведет очередное совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В съезде, который проходит в Москве с 20 мая, принимают участие 698 делегатов со всей страны, представляющие более 20 млн членов профорганизаций и объединений работодателей. Среди них также руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств, а также представители органов государственной власти.

"На съезде планируется обсудить социально-экономическое положение в стране, поднять вопросы достойной заработной платы, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся, социального партнерства. Кроме того, делегаты съезда подведут итоги своей работы за последние пять лет и определятся с главными задачами организации на ближайшие годы", - сообщила пресс-служба Кремля.

В этот же день Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станут меры социальной поддержки инвалидов.

С докладом по этому вопросу выступят министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

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Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичТопилин, Максим АнатольевичРоссияКотюков, Михаил Михайлович
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