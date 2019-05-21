В ГД внесли законопроект о компенсациях родителям детей, которые не получили место в яслях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) предложила выплачивать компенсации родителям детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не досталось место в государственных яслях и детских садах. Соответствующий законопроект размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Родителям (законным представителям) детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет, но не получивших место в дошкольной образовательной организации по причине отсутствия такого места, осуществляется компенсационная выплата в размере прожиточного минимума для детей в целом по РФ", - говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на данные Минпросвещения РФ, доступность дошкольного образования для детей до трех лет в начале этого года составляла 83,58%: без места в яслях и садах остались более 214 тыс. российских детей. Плетнева указывает на то, что большая часть матерей, чьи дети не получают место в дошкольной организации, вынуждены самостоятельно осуществлять присмотр и уход за ребенком "в ущерб улучшению благосостояния семьи".

В финансово-экономическом обосновании депутат приводит примерную оценку необходимых на реализацию законопроекта средств: до 1,3 трлн рублей. "Около 60% лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком по достижении им полутора лет, выходят на работу. Таким образом, примерная численность получателей пособия, на которых будут распространяться нормы указанного проекта федерального закона, составит около 128428 человек от полутора до трех лет", - поясняет она.