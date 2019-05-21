{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты назвали европейские страны с самыми дешевыми отелями

Лидером рейтинга сервиса OneTwoTrip стала Северная Македония
Скопье, Северная Македония REUTERS/Ognen Teofilovski
Описание
Скопье, Северная Македония
© REUTERS/Ognen Teofilovski

Северная Македония заняла первое место в рейтинге стран Европы с самыми дешевыми отелями. Соответствующий список составили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты высчитывали среднюю стоимость одной ночи в четырехзвездочных отелях. Учитывались не только столицы и популярные города, а все локации, где доступны варианты проживания нужной категории. Из рейтинга были исключены страны, в которых менее десяти четырехзвездочных отелей, к примеру, Фарерские острова. Представленные цены являются актуальными на май 2019 года.

Средняя стоимость проживания в отелях Северной Македонии составляет 1950 рублей за ночь. Второе место рейтинга занимает Албания, где остановиться в одном из четырехзвездочных отелей можно в среднем за 2 030 рублей за ночь. Замыкает тройку Босния и Герцеговина. 

"Кроме того, в топ-10 стран с недорогим проживанием вошли Молдавия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и даже Великобритания - последняя благодаря тому, что в стране множество небольших городов и деревень с недорогими четырехзвездочными отелями", - отметили эксперты. 

Помимо этого, OneTwoTrip представил рейтинг стран и с самыми дорогими отелями, первую строчку которого занимает Монако (средняя стоимость проживания - 23 040 рублей за ночь). В тройку также вошли Исландия и Лихтенштейн - 11 тыс. и 10 100 рублей соответственно. Также в топ попали другие страны, которые традиционно считаются дорогими для путешествий: Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия. Замыкает десятку Греция.

Теги
АлбанияБолгарияБосния и ГерцеговинаЧехияДанияФинляндияВеликобританияГрецияИрландияИсландияЛихтенштейнСеверная МакедонияМонакоНидерландыНорвегияРумынияВенгрияМолдавияШвейцарияМальта
Второй участок кольцевой линии метро Петербурга обойдется более чем в 85 млрд рублей
Точная стоимость строительства будет известна после проведения предпроектных работ
Читать полностью