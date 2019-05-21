Эксперты назвали европейские страны с самыми дешевыми отелями

Северная Македония заняла первое место в рейтинге стран Европы с самыми дешевыми отелями. Соответствующий список составили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты высчитывали среднюю стоимость одной ночи в четырехзвездочных отелях. Учитывались не только столицы и популярные города, а все локации, где доступны варианты проживания нужной категории. Из рейтинга были исключены страны, в которых менее десяти четырехзвездочных отелей, к примеру, Фарерские острова. Представленные цены являются актуальными на май 2019 года.

Средняя стоимость проживания в отелях Северной Македонии составляет 1950 рублей за ночь. Второе место рейтинга занимает Албания, где остановиться в одном из четырехзвездочных отелей можно в среднем за 2 030 рублей за ночь. Замыкает тройку Босния и Герцеговина.

"Кроме того, в топ-10 стран с недорогим проживанием вошли Молдавия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и даже Великобритания - последняя благодаря тому, что в стране множество небольших городов и деревень с недорогими четырехзвездочными отелями", - отметили эксперты.

Помимо этого, OneTwoTrip представил рейтинг стран и с самыми дорогими отелями, первую строчку которого занимает Монако (средняя стоимость проживания - 23 040 рублей за ночь). В тройку также вошли Исландия и Лихтенштейн - 11 тыс. и 10 100 рублей соответственно. Также в топ попали другие страны, которые традиционно считаются дорогими для путешествий: Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия. Замыкает десятку Греция.