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CBS: в США реабилитированный художник получит $1,5 млн компенсации за 46 лет в тюрьме

Ричард Филлипс при этом отмечает, что будет в порядке вне зависимости от того, будет ли компенсация выплачена или нет

ТАСС, 21 мая. Американский художник Ричард Филлипс, 46 лет находившийся в заключении по ложному обвинению в убийстве, получит компенсацию в размере $1,5 млн. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Филлипса арестовали в 1971 году. Он провел 46 лет в тюрьме, пока в прошлом году его не выпустили из заключения, полностью реабилитировав. Как отмечает телеканал, никто за всю историю США не проводил больше времени в тюрьме по ложному обвинению.

Спустя год после освобождения генеральный прокурор штата Мичиган оценил размер выплат, которые теперь полагаются художнику, в $1,5 млн. Сам Филлипс говорит, что он будет "в порядке вне зависимости от того, будет ли компенсация выплачена".

По информации телеканала, картины Филлипса в данный момент оцениваются в тысячи долларов.

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