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Патриарх Кирилл освятит русский православный храм Всех Святых в Страсбурге

Освящение состоится 26 мая

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 мая совершит великое освящение русского православного храма Всех Святых в Страсбурге. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель русской православной общины в Страсбурге.

Как отметил собеседник агентства, патриарх планирует совершить "великое освящение русского православного храма Всех Святых в Страсбурге 26 мая".

Строительство храма РПЦ в Страсбурге было начато в 2013 году. Церковь возведена возле крупнейшего страсбургского парка Оранжери. В 10 минутах ходьбы от храма расположены штаб-квартиры Совета Европы, Европарламента и здание Европейского суда по правам человека.

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РоссияФранцияКирилл (патриарх)
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