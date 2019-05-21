Патриарх Кирилл освятит русский православный храм Всех Святых в Страсбурге

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 мая совершит великое освящение русского православного храма Всех Святых в Страсбурге. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель русской православной общины в Страсбурге.

Как отметил собеседник агентства, патриарх планирует совершить "великое освящение русского православного храма Всех Святых в Страсбурге 26 мая".

Строительство храма РПЦ в Страсбурге было начато в 2013 году. Церковь возведена возле крупнейшего страсбургского парка Оранжери. В 10 минутах ходьбы от храма расположены штаб-квартиры Совета Европы, Европарламента и здание Европейского суда по правам человека.