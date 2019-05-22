В Париже открылась выставка о подвиге и жизни советского летчика Маресьева

ПАРИЖ, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Редкие фотографии, книги и комиксы на иностранных языках, повествующие о подвиге и жизни после войны советского летчика Алексея Маресьева (1916-2001), были представлены на открывшейся во вторник выставке в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Париже.

Экспозиция, разместившаяся в двух залах РЦНК, включает в себя уникальные документы из личных, военных и государственных архивов, награды от ветеранов войны, французских ветеранских организаций, письма от участников французско-советского авиаполка "Нормандия-Неман" и многое другое. Один из самых интересных экспонатов - экземпляр книги "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого, переведенный на французский язык, а также комиксы на бенгальском и английском языках по мотивам этой книги. Открытие выставки практически совпало с днем рождения летчика, которому 20 мая исполнилось бы 103 года.

Алексей Маресьев был сбит фашистами в 1942 году в районе Демянского котла. За 18 дней летчик с перебитыми ногами прополз несколько километров, пока не был обнаружен жителями деревни. Маресьева удалось отправить в Москву, но в госпитале ему ампутировали ноги. В 1943 году он вновь вернулся в авиацию и с протезами продолжал воевать с фашистами. За годы войны пилот совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 вражеских самолетов - четыре до ранения и семь после. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 18 мая 2001 года, накануне своего 85-летия, Маресьев умер после инфаркта. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве.

"После его кончины мне приходится много выступать перед детьми, в разных организациях, встречаться с разными коллективами. Я сначала как-то стеснялся этого: каким образом я могу дать собственную оценку и так возвеличивать? Но после вопросов, которые задают из зала после рассказа, я чувствую, что людям это интересно, и люди в этом нуждаются", - поделился сын летчика Виктор Маресьев. В беседе с корреспондентом ТАСС он посетовал, что некоторые школьники, с которыми ему приходилось общаться, не знают ни одного советского маршала, включая Жукова и Рокоссовского, "зато все знают Гитлера". Вместе с тем, по его словам, дети проявляют интерес и задают сложные вопросы во время общения.

История о фильме

В 1948 году по мотивам книги Полевого был снят художественный фильм, где главную роль сыграл Павел Кадочников. Перед съемками актер встречался с Маресьевым, чтобы лучше понять его и проникнуться историей подвига. Сам же летчик посмотрел кино лишь однажды, на премьере, после чего никогда больше этого не делал, как и не общался с Кадочниковым.

"К сожалению, Алексей Петрович очень больно переживал свою трагедию, и, как известно, он так и не вернулся на место падения самолета, - рассказал корреспонденту ТАСС его сын. - Он посмотрел фильм с участием Кадочникова только один раз, потому что каждый раз он бы переносился в свое прошлое, в те 18 страшных суток, которые ему пришлось пережить. Несмотря на все его мужество, его силу воли, силу духа именно этот момент в его жизни, эти 18 суток, он не мог переживать снова и снова".

На открытии экспозиции зрителям продемонстрировали отрывки из киноленты с французскими субтитрами. Как сообщили в РЦНК, полную версию с переведенными субтитрами планируют показать на большом экране позднее.

Виктор Алексеевич рассказал, что в 2016 году он побывал на месте падения самолета в лесу и в том доме, куда принесли его отца. "Когда я был на том месте, куда самолет упал, там есть отметины до сих пор, - заявил он. - Справа и слева не пройти даже на ногах. А прямо было замерзшее болото и только по нему до этой деревни Плав, где его нашли, он и прополз шесть километров".

"Но что интересно, что [как думал] советский летчик: где свои? - На востоке! И вот на востоке и было упомянутое мной болото. Там не было ни наших войск, ни фашистов. А в 300 метрах на запад была дорога к деревне Рабежи. И если бы он пополз на запад, то в тот же день он бы, наверное, попал в госпиталь", - поделился Виктор Алексеевич.

Восстановить память в мире

Сын летчика поделился планами на расширение географии мероприятий. Он рассказал, что выставки будут проходить и в других странах, куда его отец совершал деловые поездки в рамках сотрудничества с ветеранскими организациями. "Европа, а также США будут охвачены нашей экспозицией. Мы планируем в течение одного-полутора лет осуществить эти проекты", - сказал Виктор Алексеевич.

В свою очередь, Валентина Пестерова, представитель Благотворительного фонда имени А.П. Маресьева, по инициативе которого проводилось мероприятие, рассказала, что к нынешней выставке проявили интерес французские школьники из парижского пригорода Шантийи. Они пришли к самому ее открытию и признались, что впечатлены подвигом советского летчика. Пестерова отметила, что сейчас фонд ищет возможность пригласить их в Россию.

Руководитель РЦНК Константин Волков во время презентации рассказал, что интерес к выставке, а также к встрече с сыном Маресьева проявили несколько ветеранских организаций, представители которых посетили выставочные залы. Некоторые из них остались послушать концерт, который после выступлений дали лауреаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова "Русская душа" и учащиеся школ дополнительного образования русскоязычных ассоциаций Иль де Франс.

Выставка в парижском РЦНК продлится до 25 мая.