Мосгордума приняла постановление, приравнивающее кальяны и вейпы к табаку

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы предлагают на федеральном уровне распространить действующие запреты на курение табачных изделий на вейпы, кальяны и электронные устройства, имитирующие курение табака. Соответствующее постановление принято столичным парламентом в среду, передает корреспондент ТАСС.

"В 2013 году Государственная дума приняла федеральный закон номер 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". После того, как этот закон был принят, табачная индустрия не стояла на месте и стали вводиться различные устройства, имитирующие курение табака, начиная от вейпов, заканчивая IQOS и другими устройствами. Мы предлагаем в законопроекте внести понятие "устройства имитирующие курение табака", включить туда кальяны и разные устройства имитирующие курения табака, без указания их названия. Мы предлагаем все ограничения, которые есть в 15 законе распространить и на устройства, имитирующие курение табака", - представила законопроект председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Депутат добавила, что согласно исследованиям университета Лос-Анджелеса, из 10 потребителей кальянов и вейпов восемь начинают курить табак. Также закон предусматривает административную ответственность в размере 7 тыс. рублей для физических и 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

В феврале 2017 года подобная инициатива уже была направлена в Госдуму после решения этой же комиссии, однако потребовала доработки. В связи с этим потребление кальянов, вейпов и аналогичных устройств не регулировалось законом о борьбе с табакокурением.