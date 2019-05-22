Власти Крыма назвали причины снижения цен на летний отдых в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Цены на отдых в Крыму на летний период снизились в среднем на 5-7% за счет повышенного спроса, сообщил в среду журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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"Цены на отдых в Крыму остались на уровне прошлого года, а по некоторым позициям даже снизились на 5-7%, что значимо. Дальнейший рост спроса будет диктовать и корректировку цен. Чем раньше забронировать, тем дешевле будет", - сообщил он.

По словам Волченко, уровень бронирования на период курортного сезона уже превышает 60%. "Это позволяет говорить, что Крым в этом году встретит свой очередной рекордный курортный сезон", - сказал министр.

Он отметил, что растет и число отелей. В нынешнем году открываются девять отелей с общей емкостью 1,2 тыс. номеров, тогда как с 2014 по 2019 год было открыто 28 объектов размещения с общей номерной емкостью 1,6 тыс. номеров.

Волченко также сообщил, что курортная сфера Крыма с начала года приняла более 1 млн туристов, что на 20% выше показателей за тот же период прошлого года. "С начала 2019 года и по состоянию на сегодня в Крыму 1,058 млн туристов отдохнуло, что на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все складывается хорошо, сезон ожидается успешным", - сообщил Волченко.

Власти полуострова отмечают постоянно растущий поток туристов в Крым. 2018 год стал рекордным для региона по этому показателю за последние 25 лет (6,8 млн человек), в нынешнем году цифры также продолжают расти. Как заявил ранее ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив. В частности, на майские праздники власти полуострова планировали принять 250 тыс. туристов, однако регион в этот период посетили 302 тыс. человек, что на 40% превысило аналогичный показатель прошлого года.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов.

В новость в 12:57 мск добавлена информация о количестве отдохнувших в Крыму туристов