Совфед одобрил закон о доступе родственников в реанимацию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

В частности, установлена обязанность медицинской организации "предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий".

Закон предусматривает, что Минздрав РФ утвердит общие требования к организации посещения пациента при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.