Сквер на месте "Зимней вишни" построят за счет благотворительных средств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кемеровская область не финансирует строительство сквера памяти на площадке снесенного после пожара ТЦ "Зимняя вишня", он строится на деньги частных благотворителей. Об этом сообщил ТАСС в среду глава региона Сергей Цивилев.
"Бюджет не принимает никакого участия в строительстве этого сквера. В сквере только благотворители, только частные деньги", - сказал он.
По словам Цивилева, имена благотворителей могут быть озвучены уже после завершения строительства и только в том случае, если они сами не будут против. Глава региона пояснил, что в частности, благотворители могут быть названы на церемонии открытия сквера, которая пройдет 1 сентября.
Губернатор добавил, что сейчас проводится благоустройство не только сквера, но и прилегающих к нему территорий. "Мы сделали капитальный ремонт школы, которая находится там, пришкольной территории. Я всем поставил задачу: если мы находимся в центре сквера, все, чего касается наш глаз, должно быть преобразовано. Поэтому мы приводим в порядок фасады соседних домов, дальше за школой два детских сада - мы их тоже приводим в порядок", - сказал он.
Как сообщалось ранее, на месте снесенного после пожара торгового центра "Зимняя вишня" будет разбит сквер памяти о погибших, его площадь составит 2 гектара. Над проектом сквера совместно работали кемеровские и американские архитекторы, по их замыслам в сквере высадят 60 сосен, что соответствует числу трагически погибших при пожаре людей. Также здесь будут размещены фонтан, ротонда, православная часовня и амфитеатр.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, расследование одного из них завершено и передано на рассмотрение в суд.