Сквер на месте "Зимней вишни" построят за счет благотворительных средств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кемеровская область не финансирует строительство сквера памяти на площадке снесенного после пожара ТЦ "Зимняя вишня", он строится на деньги частных благотворителей. Об этом сообщил ТАСС в среду глава региона Сергей Цивилев.

"Бюджет не принимает никакого участия в строительстве этого сквера. В сквере только благотворители, только частные деньги", - сказал он.

По словам Цивилева, имена благотворителей могут быть озвучены уже после завершения строительства и только в том случае, если они сами не будут против. Глава региона пояснил, что в частности, благотворители могут быть названы на церемонии открытия сквера, которая пройдет 1 сентября.