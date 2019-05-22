Голикова рассчитывает, что ЕГЭ-2019 пройдет без сбоев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году должен пройти без сбоев, в нем примут участие около 750 тыс. школьников. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы надеемся, что процедура сдачи ЕГЭ пройдет в этом году без сбоев", - сказала Голикова на просьбу российского лидера доложить о подготовке к проведению единого госэкзамена.

Она напомнила, что основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. "Сейчас на этот этап зарегистрированы 749 303 человека, из них 661 997 человек - это те выпускники, которые выпускаются в текущем году", - сказала Голикова. Она сообщила, что среди сдающих ЕГЭ в основной период - более 6,7 тыс. детей с ограничениями по здоровью, для таких учащихся будут организованы 352 пункта приема экзаменов на дому и 16 - в медицинских организациях. "Практически все аудитории, в которых будет осуществляться сдача экзаменов, охвачены онлайн-видеонаблюдением", - сказала Голикова, уточнив, что в отдельных труднодоступных районах пока видеонаблюдения нет, "но там все тоже находится в режиме контроля".

"В этом году Республика Крым и Севастополь закончили переходный период, и они теперь так же, как вся страна, сдают ЕГЭ по общим требованиям", - добавила зампред кабмина РФ.

Говоря о предпочтениях выпускников при выборе предметов для экзаменов, Голикова отметила рост популярности естественнонаучных предметов. По ее словам, по сравнению с прошлым году на 25 тыс. выросло число сдающих ЕГЭ по биологии, на 16 тыс. - по химии, на 13 тыс. - по физике. На 27 тыс. выросло также число школьников, выбравших сдачу экзамена по информационно-коммуникационным технологиям, на 18 тыс. - английский язык, на 15 тыс. - историю. "Впервые в этом году в перечень языков, которые сдаются, добавлен китайский язык. И у нас 289 человек из 43 субъектов РФ приняли решение сдавать в качестве ЕГЭ китайский язык", - сказала Голикова.

Она напомнила, что с 20 марта по 10 апреля проводился досрочный период сдачи ЕГЭ, в нем приняли участие почти 27,8 тыс. школьников, в том числе дети с ограничениями по здоровью. Наибольшее предпочтение во время досрочного этапа было отдано русскому языку, математике и обществознанию. Во всех регионах РФ работа была организована на достаточно высоком уровне, каких-либо серьезных сбоев при проведении досрочных экзаменов не было, подчеркнула вице-премьер.