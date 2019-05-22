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Эксперт заявил о необходимости усилить работу по информированию о важности вакцинации в РФ

Главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РФ Николай Брико отметил, что в 90% стран в последние годы снизилось доверие к вакцинации

КИРОВ, 22 мая. /ТАСС/. Медицинским сотрудникам необходимо усилить работу по информированию населения России о важности вакцинации во избежание роста инфекционных заболеваний, так как причиной все более частных отказов от прививок стали снижение доверия к эффективности этой процедуры и боязнь возможных осложнений, считает главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РФ Николай Брико.

"Задача медицинских работников - проводить информационно-разъяснительную работу. Нужно формировать осознанную потребность у человека и [правильное] отношение к вакцинации, тогда мы обеспечим необходимый популяционный иммунитет, который обеспечит нам хорошую пандемическую ситуацию. Даже при отсутствии заболеваний мы должны продолжать вакцинировать широкие слои населения, иначе будет возврат [к росту заболеваний]", - сказал Брико в рамках конференции "Региональные календари иммунизации населения как инструмент управления инфекционной заболеваемостью на территории".

По словам эксперта, в 90% стран в последние годы снизилось доверие к вакцинации. "Вакцинация стала заложником своего успеха: на фоне отсутствия эпидемий [родители] стали думать: "Зачем вакцинировать ребенка или себя, вдруг будут осложнения? - пояснил Брико, уточнив, что позиция медицинского сообщества также влияет на уровень доверия населения к вакцинации. - Если медработник выдает необоснованный отказ в вакцинации, его действия можно приравнять к неоказанию им неотложной медицинской помощи".

Он уточнил, что процент противников вакцинации среди медицинских работников невелик, случаи необоснованных медицинских отводов могут быть связаны с недостаточной информированностью медработников. "Сегодня и вакцины совсем другие, и перечень показаний для вакцинаций другой. 20 лет назад мы отводили от вакцинации всех лиц с хроническими болезнями, сейчас есть четкие рекомендации: это группы риска, и мы должны их защитить в первую очередь", - сказал Брико, подчеркнув, что показаний к отказу от вакцинации практически нет, поэтому необходимо анализировать каждый случай родительского отказа и медицинского отвода.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что, по данным Всемирной организации здоровья, благодаря иммунизации по всем возрастным группам населения ежегодно предотвращается до 2,5 млн смертей.

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