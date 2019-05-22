В центре Москвы в квартире у недавно умершей пенсионерки обнаружили огнестрельное оружие

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Родственник недавно умершей пенсионерки обнаружил, что она хранила в своей квартире в центре Москвы раритетный пистолет фирмы "Браунинг", два ружья и большое количество патронов к этому оружию. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина с заявлением об обнаружении оружия. Он недавно переехал на улицу Заморенова в квартиру своей тещи, которая скончалась в январе 2019 года. После переезда заявитель обнаружил там несколько образцов огнестрельного оружия. Прибывшие полицейские нашли в квартире умершей пенсионерки пистолет "Браунинг" образца 1900 года выпуска, 14 патронов к нему калибра 7,65 мм, ружье ТОЗ и 194 патрона к нему калибра 5,6 мм, а также гладкоствольное ружье неустановленного типа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экспертиза показала, что изъятое оружие может использоваться для стрельбы, по факту его обнаружения начата доследственная проверка.