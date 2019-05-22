Глава МЧС предложил обязать владельцев платных автотрасс помогать пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил обязать владельцев платных автодорог ликвидировать последствия ДТП на своих трассах. С такой инициативой он выступил на VII открытом форуме прокуратуры Новгородской области.

"Принимая во внимание темпы развития платных автомобильных дорог, МЧС России предлагает рассмотреть ряд инициатив, направленных на повышение эффективности реагирования на происшествия. Предлагается за владельцами и концессионерами платных автомобильных дорог закрепить обязанность по ликвидации последствий происшествий и оказанию помощи пострадавшим. Предлагается также рассмотреть механизм создания подразделений Федеральной противопожарной службы для прикрытия платных дорог, а службе аварийных комиссаров, которая реагирует на происшествия на платных участках, придать функции и полномочия аварийно-спасательной службы", - цитирует Зиничева пресс-служба МЧС.

По данным министерства, время прибытия подразделений МЧС на ликвидацию происшествий на некоторых участках платных трасс составляет 1,5-2 часа. А для авиации отсутствуют посадочные площадки, причем из-за мачт освещения не получится посадить на дорогу даже небольшой вертолет.

"Подразделения МЧС России находятся на значительном удалении от мест возможных ДТП. Кроме того, ограниченное количество мест для въезда на платную дорогу увеличивает время реагирования и оказания помощи", - пояснил министр.