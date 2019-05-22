Тассовец Константин Крылов получил награду фестиваля Минобороны "Медиа-Ас"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Корреспондент Санкт-Петербургского регионального инфомационного центра ТАСС Константин Крылов получил во вторник премию Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас-2019" в номинации "Прорыв".

Награду Крылову вручили заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов и главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Получив ее, Крылов попросил почтить минутой молчания журналистов, не вернувшихся из горячих точек. После этого все присутствовавшие в зале встали.

Ранее журналистка ТАСС Екатерина Елисеева стала первой обладательницей премии имени Виталия Джибути "За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ". Кроме того, корреспондент ТАСС Андрей Грязнов был удостоен ведомственной медали "Участнику военной операции в Сирии" наряду с еще семью российскими журналистами.

До этого Константин Крылов получил региональную награду фестиваля "Медиа-Ас" за работу с Западным военным округом.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" проводится Министерством обороны пятый год подряд. В его рамках вручаются премии в девяти номинациях. В жюри фестиваля входят представители военного ведомства, других органов власти, общественных организаций, Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций, деятели науки и культуры, а также представители СМИ.