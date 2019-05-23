Ростуризм запускает проект по созданию туристических маршрутов в российских регионах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ростуризм начинает реализацию проекта по созданию конкурентоспособных туристических маршрутов в российских регионах и будет продвигать их как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В рамках проекта "Национальные брендовые маршруты" регионам предоставят необходимую экспертизу и практическую, не финансовую поддержку по развитию "как действующих, так и новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов", отмечается в сообщении. Для этого будет создан Экспертный совет, в который войдут как представители Ростуризма, так и представители бизнеса, включая Ассоциацию туроператоров России, Российский союз туриндустрии, а также члены Русского географического общества. Кроме того, к работе будут подключены маркетологи, брендологи и специалисты по продвижению.

Для тестирования маршрутов в регионы будет выезжать специальная рабочая группа. Первая такая поездка состоялась в мае - эксперты выезжали в Кострому. В ближайшее время экспертный совет решит, утверждать ли этот маршрут в рамках проекта.

"В итоге наша работа должна привести к появлению пула конкурентоспособных туристских маршрутов в разрезе регионов и видов туризма, которые можно будет продвигать на внутреннем и внешнем рынке. Ростуризм привлечет к участию в проекте лучшую экспертизу в отрасли, а маршруты, которые одобрит Экспертный совет, будут размещаться на сайте www.russia.travel и участвовать в программах продвижения, которые Ростуризм сформирует совместно с крупнейшими агрегаторами и поисковыми системами", - прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.