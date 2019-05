Часть улицы Бруклина назовут в честь рэпера Notorious B.I.G.

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Имя американского рэпера Кристофера Уоллеса (1972-1997), выступавшего под творческим псевдонимом The Notorious B.I.G., решено присвоить участку улицы в Бруклине. Церемония состоится 10 июня, сообщила в среду телекомпания CNN.

Она ссылается на информацию мемориального фонда Кристофера Уоллеса, поступившую 21 мая - в день 47-летия со дня рождения рэпера. Районная управа Бруклина одобрила соответствующее обращение еще в ноябре 2018 года.

"Дань памяти Бигги - это символ не просто одного человека. Это символизирует культуру, символизирует наш район. Символизирует народ и хип-хоп во всем мире", - заявил журналу Rolling Stone автор инициативы Лерой Макарти.

Таким образом участок Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню будет назван улицей Кристофера Уоллеса. В церемонии открытия примут участие мать рэпера, его дети и друзья. Само мероприятие открыто для участия всех желающих.

The Notorious B.I.G. (Бигги) родился и вырос в Бруклине. Его дебютный альбом Ready To Die, вышедший в сентябре 1994 года, имел огромный успех. Песня One More Chance из этого альбома получила статус платиновой за считанные недели. Второй сингл Juicy был включен в пятерку лучших композиций в стиле рэп хит-парада журнала Billboard. К концу того же года Ready To Die стал трижды платиновым.

9 марта 1997 года The Notorious B.I.G. в возрасте 24 лет был убит в результате покушения в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Полиция рассматривала версию убийства в качестве акта возмездия за расправу над рэпером Тупаком Шакуром (1971-1996), считавшимся духовным лидером хип-хопа Западного побережья. Однако за недостаточностью доказательств расследование было закрыто.

Второй студийный альбом The Notorious B.I.G. под названием Life After Death вышел через несколько недель после его смерти. Этот альбом держался в хит-парадах США в течение нескольких месяцев, завоевав ряд наград.