Володин заявил, что настало время для отмены виз между Россией и Вьетнамом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за отмену визового режима между Россией и Вьетнамом.

"Заслуживает также внимания и поддержки ваше предложение о безвизовом въезде [для граждан Вьетнама]", - сказал спикер в четверг на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который находится с визитом в РФ.

"Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение, - убежден глава нижней палаты парламента РФ. - Считаем, что было бы правильно нам со своей стороны этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства".

Володин обратил внимание, что Вьетнам устойчиво входит в десятку стран, которые россияне выбирают как место отдыха. "Это очень серьезное достижение, потому что здесь выбор идет у гражданина самостоятельно, он выбирает не только стоимость, но и качество, безопасность", - отметил он. "Когда эти критерии соответствуют запросам, это говорит о том, что действительно наши отношения продвинулись очень серьезно, экономика, туристическая индустрия Вьетнама вышла на совершенно другой уровень, нас это радует", - добавил председатель Госдумы.

В настоящее время для поездки в РФ гражданам Вьетнама, кроме владельцев дипломатических и служебных паспортов, необходимо получать визы. При этом россияне могут пересечь границу Вьетнама без получения въездной визы и оставаться на территории республики на срок до 15 суток.