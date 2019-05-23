Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии на полгода

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минтруд подготовил законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года. Срок предлагается продлить с 252 до 258 месяцев, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"С целью недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой (утвержденной правительством) законопроектом предлагается ее повышение на 6 месяцев - с 252 до 258 месяцев. Таким образом, с 1 января 2020 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, планируется определить продолжительностью 258 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остается в прежних границах - на уровне 55 лет для женщин и 60 - для мужчин.

По данным Росстата, в 2018 году численность мужчин в возрасте 60 лет составила 915,9 тыс., женщин в возрасте 55 лет - 1,1 млн. "Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,57 года и 26,29 года соответственно", - уточнили в Минтруде.

Исходя из этих данных, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам на 2020 год составит 263 месяца. Для недопущения роста периода выплаты он был сокращен до 258 месяцев.

С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни ее получателей в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства.