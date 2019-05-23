СМИ: Джеффри Раш получит $2 млн от газеты, обвинившей его в домогательствах

СИДНЕЙ, 23 мая. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии постановил, что медиагруппа Nationwide News, которой принадлежит австралийский таблоид Daily Telegraph, должна выплатить актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию упущенных доходов в размере 2,87 млн австралийских долларов ($1,97). Об этом в четверг сообщило издание The Age.

По данным газеты, во время слушаний судья федерального суда Австралии Майкл Уинги постановил, что 67-летний актер должен получить 1,98 млн австралийских долларов ($1,36 млн), в качестве компенсации упущенной выгоды в дополнение к полученной ранее компенсации морального вреда в размере 850 тыс. австралийских долларов ($607,5 тыс.). Также судья оставил в силе действовавший ранее судебный запрет, который исключает для медиагруппы Nationwide News любую возможность публикации материалов, посвященных Джеффри Рашу.

Судебный спор с участием 67-летнего Раша и Daily Telegraph начался в декабре 2018 года после того, как актер подал в суд на газету за клевету и нанесение непоправимого ущерба его репутации. Таблоид опубликовал две статьи, в которых фигурировали обвинения Раша в "недостойном поведении" и сексуальных домогательствах во время постановки "Короля Лира" в 2015 году. Раш категорически отверг эти нападки, обвинив таблоид в публикации "преувеличений, неправды и ложных заявлений" о нем.

Джеффри Раш - обладатель премии "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Блеск" (Shine, 1996). Наибольшую известность ему принесла роль капитана Гектора Барбоссы в фильмах "Пираты Карибского моря".