Госдума ввела упрощенный прием на службу по контракту в Росгвардию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об упрощенном приеме на службу по контракту в Росгвардию лиц, имеющих специальные звания полиции.

"Закон позволит обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу", - пояснил журналистам председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В частности, по решению главы государства станет возможным "перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований". "А это и аттестация, и медицинское освидетельствование, и проверка соответствия по уровню образования, квалификации, физподготовки", - уточнил политик.

Эти квалификационные требования, регламентированные законом "О воинской обязанности и военной службе", практически идентичны тем, что прописаны в законе о Росгвардии, добавил он. Принятое решение, по словам парламентария, существенно сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту.

Закон регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий, а также сохранения и зачета сроков пребывания в званиях для присвоения очередных званий. Кроме того, решается задача полного сохранения соцгарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет. "Это необходимо для сохранения в Росгвардии опытных и квалифицированных кадров", - указал Пискарев.

"Все эти меры в комплексе позволят создать необходимую правовую базу для перевода сотрудников Росгвардии на военную службу и будут способствовать успешному выполнению поставленных перед ними задач по обеспечению безопасности, правопорядка и, соответственно, защиты прав и свобод граждан от противоправных посягательств", - заключил председатель комитета Госдумы.