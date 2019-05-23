"Народный контроль" до конца июня проверит состояние детских площадок по всей России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Участники партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" до конца июня проведут проверку состояния детских площадок в 85 регионах страны на предмет их безопасности для жизни и здоровья детей. Об этом в четверг сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

"В связи с многочисленными случаями травматизма в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают пользователи социальных сетей, мы начали проверки состояния детских площадок в регионах России. Наши активисты оценят соответствие объектов нормативам и их безопасность для жизни и здоровья детей", - приводит слова Кувычко пресс-служба единороссов.

Она отметила, что участники партпроекта будут обращаться в администрации муниципалитетов, управляющие компании и товарищества собственников недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. "И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на контроль. В том случае, если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры", - подчеркнула депутат.

По ее словам, предметом проверки станут состояние покрытия на детских площадках, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждений, состояние деревянных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а также наличие освещения и информационных стендов.

"Детские игровые площадки с горками, каруселями, качелями, скамейками, лесенками, песочницами - это неотъемлемая составляющая любого двора и парка, место отдыха и развития детей как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Они должны отвечать требованиям безопасности, обеспечивая необходимые условия отдыха и физической активности детей", - заключила Кувычко.