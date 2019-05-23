Путин вручил в Кремле госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Участниками торжественной церемонии, которая по традиции прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, стали около четырех десятков россиян и иностранцев, проявивших себя на профессиональном поприще или в деле укрепления сотрудничества с РФ.

Среди награжденных - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Перед началом церемонии председатель Совфеда в беседе с журналистами призналась, что сильно волнуется. "Я за всю свою жизнь так не волновалась, как сегодня", - сказала она.

В 1998 году орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая государственная награда РФ. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане страны за "исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России", а также главы и руководители правительств зарубежных стран за "выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией". Всего с 1998 года по март 2019 года этим орденом награждены 18 человек.

Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Путин вручил ректору МГУ Виктору Садовничему, ту же награду II степени получил один из основателей российского государственного протокола, руководитель протокола первого президента РФ Владимир Шевченко. Отмечены и заслуги ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - он удостоен ордена Александра Невского.

В числе приглашенных на церемонию был также писатель-сатирик Михаил Жванецкий, удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, однако он не смог приехать в Кремль. Такую же награду получил и модельер Валентин Юдашкин, а орден IV степени - актер, народный артист РФ Сергей Маковецкий.

Еще двум народным артистам РФ - Ларисе Долиной и Николаю Цискаридзе Путин вручил ордена Дружбы. Такую же награду от президента России получили президент ФИФА Джанни Инфантино и посол Китая в России Ли Хуэй.