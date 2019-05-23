"Яндекс" летом запустит сеть облачных ресторанов в Москве и Петербурге

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Яндекс" анонсировал запуск сети облачных ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге этим летом. Об открытии нового сервиса объявил директор по новым продуктам "Яндекса" Дмитрий Степанов на конференции YaC 2019.

По его словам, сервис будет предоставлять пользователем "Яндекса" их любимые блюда, которые будут готовиться в партнерских ресторанах из специального набора ингредиентов.

"Сеть облачных ресторанов "Яндекса" - доставка самых популярных в России готовых завтраков, обедов и ужинов до 250 рублей за блюдо", - сказал Степанов. "Уже этим летом облачные рестораны "Яндекса" будут доступны в приложении и на сайте "Яндекс. Еда" в Москве и Петербурге", - анонсировал он запуск сервиса.

Директор по новым продуктам "Яндекса" подчеркнул, что особая технология бесконтактной низкотемпературной варки будет обеспечивать возможность приготовления набора ингридиентов в партнерских ресторанах в течение трех минут. При этом партнерами станут только те рестораны, которые будут иметь необходимое оборудование и высокую оценку в "Яндекс. Еде".

"Мы не приемлем ни консервантов, ни усилителей вкуса", - сказал Степанов о качестве блюд нового сервиса. Он сказал, что обеспечением контроля качества будут заниматься 10 лабораторий. По его словам, с "Яндексом" будут сотрудничать более 100 конкурирующих производителей.