Правительство одобрило законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей ", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе. Законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Поддержка наиболее экономически активных семей со стороны государства окажет влияние на демографическое поведение. Считаем, что предлагаемая мера поможет предотвратить откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период", - передает пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. По его словам, важно, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5-кратной величины прожиточного минимума на человека.